В Грузии автомобиль с туристами упал в ущелье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с туристами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинский "Первый канал".
По словам вице-мэр Ахмета Важи Наскидашвили, в результате ДТП, есть жертвы.
В МВД Грузии уточнили, что инцидент произошел на 18-м км дороги Пшавелы - Омало.
В результате аварии один человек погиб и один получил ранения. Погибший - гражданин Грузии.
Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
Напомним, трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР в ущелье.