У Грузії автомобіль з туристами впав в ущелину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На північному сході Грузії, в регіоні Тушеті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з туристами. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинський "Перший канал".
За словами віце-мер Ахмета Важі Наскідашвілі, в результаті ДТП, є жертви.
У МВС Грузії уточнили, що інцидент стався на 18-му км дороги Пшавелі - Омало.
В результаті аварії одна людина загинула та одна отримала поранення. Загиблий - громадянин Грузії.
Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.
Нагадаємо, троє військовослужбовців російської бази в Абхазії загинули, ще двоє постраждали у результаті перекидання БТР в ущелину.