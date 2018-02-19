У Гройсмана новый пресс-секретарь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Новым пресс-секретарем Премьер-министра Украины Владимир Гройсман назначен Василий Рябчук, который был его советником, а ранее шеф-редактором телеканала "Эспрессо", передает УНН.
"На новой работе в Кабинет министров Украины. Сегодня - пресс-секретарь премьер-министра Украины", - отмечается в профайле Василия Рябчука в Facebook.
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Предыдущий пресс-секретарь Гройсмана Александр Мельничук подтвердил УНН эту информацию.
"Да подтверждаю. С сегодняшнего дня пресс-секретарь Премьер-министра Василий Рябчук. Я уволился по собственному желанию", - рассказал Мельничук.
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Отметим, что у Премьер-министра Украины уже третий пресс-секретарь.