У Гройсмана новий прес-секретар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Новим прес-секретарем Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана призначено Василя Рябчука, який був його радником, а раніше шеф-редактором телеканалу “Еспресо”, передає УНН.
“На новій роботі у Кабінет міністрів України. Сьогодні — прес-секретар Прем’єр-міністра України”, — зазначається у профайлі Василя Рябчука у Facebook.
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Попередній прес-секретар Гройсмана Олександр Мельничук підтвердив УНН цю інформацію.
“Так, підтверджую. З сьогоднішнього дня прес-секретар Прем’єр-міністра Василь Рябчук. Я звільнився за власним бажанням”, — розповів Мельничук.
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Зазначимо, що у Прем’єр-міністра України це вже третій прес-секретар.