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В Греции по запросу Литвы задержали ветерана АТО: все что пока известно

Киев • УНН

 • 22241 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины, он обеспечен украинским и греческими адвокатами, 25 октября украинца посетят консулы. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В Греции по запросу Литвы задержали ветерана АТО: все что пока известно

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“Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины на запрос другого европейского государства. Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинским и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемые”, - сообщил Николенко.

“22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев. 25 октября арестованного также должны посетить украинские консулы”, - отметил он.

Детали

По словам дипломата, МИД задействовало и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека.

Дипведомство настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина.

Контекст

Координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова сегодня сообщила, что 14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич.

По данным правозащитницы, мужчину задержали по запросу Литвы, где он был заочно приговорен по так называемому делу 13 января. Речь идет о событиях 1991 года, когда советская власть, введя войска в Литву, силой пыталась вернуть страну в состав СССР.

Кроме Александра, этим приговором осуждены еще не менее 10 граждан Украины, сообщила Решетилова.

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