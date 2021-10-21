У Греції за запитом Литви затримали ветерана АТО: все що наразі відомо

Цитата

«Консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України на запит іншої європейської держави. Консули підтримають із українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні», - повідомив Ніколенко.

«22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців. 25 жовтня заарештованого також мають відвідати українські консули», - зазначив він.

Деталі

Зі слів дипломата, МЗС задіяло і інші контакти із грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини.

Дипвідомство наполягає на об’єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина.

Контекст

Координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова сьогодні повідомила, що 14 вересня під час перетину кордону у Греції був затриманий громадянин України, ветеран АТО Олександр Радкевич.



За даними правозахисниці, чоловіка затримали за запитом Литви, де він був заочно засуджений за так званою справою 13 січня. Йдеться про події 1991 року, коли радянська влада, ввівши війська до Литви, силою намагалася повернути країну до складу СРСР.

Окрім Олександра, цим вироком засуджено ще щонайменше 10 громадян України, повідомила Решетилова.