В Греции произошел пожар в лагере мигрантов, погибли женщина и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Греции на острове Лесбос произошел пожар в лагере мигрантов во время протеста - его подожгли сами протестующие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
"Протестующие мигранты устроили пожар внутри и снаружи лагеря "Мория" на острове Лесбос, требуя, чтобы их перевезли на материк", - говорится в сообщении.
На место протеста приехала полиция и пожарные, однако не обошлось без жертв.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сообщило на своей странице в Twitter, что в результате пожара погибли женщина и ребенок.
Отмечается, что на сегодняшний день лагерь "Мория" абсолютно переполнен, ведь в нем могут находиться 3 тысячи человек, в то время как сейчас - 12 тысяч. Поток мигрантов, прибывающих в Грецию, в последнее время значительно увеличился, хотя еще не дошел до исторически высокого уровня 2015 года, когда в страну въехало более 800 тысяч человек.
Напомним, в Греции эвакуировали 538 пассажиров из-за пожара на борту парома.