У Греції сталась пожежа у таборі мігрантів, загинули жінка та дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Греції на острові Лесбос сталась пожежа у таборі мігрантів під час протесту – його підпалили самі протестувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
"Протестуючі мігранти влаштували пожежу всередині та ззовні табору "Морія" на острові Лесбос, вимагаючи, щоб їх перевезли на материк", - йдеться у повідомленні.
На місце протесту приїхала поліція та пожежники, проте не обійшлось без жертв.
Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців повідомило на своїй сторінці у Twitter, що у наслідок пожежі загинули жінка та дитина.
Зазначається, що на сьогоднішній день табір "Морія" абсолютно переповнений, адже у ньому можуть перебувати 3 тисячі людей, у той час як зараз – 12 тисяч. Потік мігрантів, які прибувають до Греції, останнім часом значно збільшився, хоча ще не дійшов до історично високого рівня 2015 року, коли в країну в'їхало понад 800 тисяч осіб.
Нагадаємо, в Греції евакуювали 538 пасажирів через пожежу на борту парома.