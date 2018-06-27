В Греции автомобиль с мигрантами попал в ДТП: есть жертвы

Отмечено, что среди пострадавших твое детей, один человек знаходитсья в критическом состоянии.



Водитель транспортного средства, который также считается ответственным за контрабанду этой группы в Грецию, был арестован, когда пытался скрыться с места аварии.

Инцидент произошел менее чем через месяц после того, как шесть мигрантов, включая троих детей, погибли в подобных обстоятельствах на той же трассе.



Как сообщал УНН, в районе с. Солонцы Алешковского района сегодня произошла смертельная ДТП: на автодороге столкнулись два автомобиля. Вследствие аварии три человека погибли.