В Греции автомобиль с мигрантами попал в ДТП: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Греции автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов попал в аварию на севере страны. В результате ДТП три человека погибли, семь пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
Отмечено, что среди пострадавших твое детей, один человек знаходитсья в критическом состоянии.
Водитель транспортного средства, который также считается ответственным за контрабанду этой группы в Грецию, был арестован, когда пытался скрыться с места аварии.
Инцидент произошел менее чем через месяц после того, как шесть мигрантов, включая троих детей, погибли в подобных обстоятельствах на той же трассе.
Как сообщал УНН, в районе с. Солонцы Алешковского района сегодня произошла смертельная ДТП: на автодороге столкнулись два автомобиля. Вследствие аварии три человека погибли.