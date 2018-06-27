У Греції автомобіль з мігрантами потрапив у ДТП: є жертви

Відмічено, що серед постраждалих твоє дітей, один чоловік знаходитсья у критичному стані.



Водій транспортного засобу, який також вважається відповідальним за контрабанду цієї групи до Греції, був заарештований, коли намагався втекти з місця аварії.

Інцидент стався менш ніж через місяць після того, як шість мігрантів, включаючи трьох дітей, загинули в подібних обставинах на тій же трасі.



Як повідомляв УНН, в районі с. Солонці Олешківського району сьогодні сталася смертельна ДТП: на автодорозі зіткнулись два автомобілі. Внаслідок аварії троє людей загинули.