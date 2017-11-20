В ГПУ обвинили МВД в отсутствии помощи в расследовании преступлений против Майдана

“Правоохранительные органы выполняют наши поручения, информацию по запросам присылают, но отсутствует реальная помощь в раскрытии преступлений правоохранителей во время Майдана, нет инициативности. Реальная помощь есть только по преступлениям "титушек". Отсутствует и воля руководства МВД к тому, чтобы установить виновных в рамках своих полномочий или хотя бы соблюсти принцип, когда все, кто причастен к преступлениям на Майдане или не способствует расследованию этих преступлений, должны уйти из МВД,” — сказал С.Горбатюк.

По сути, продолжил он, за три года только единицы правоохранителей дают показания. Многие тогдашние руководители милицейских подразделений и сейчас работают в полиции на высоких должностях.

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По словам С.Горбатюка, по каждому факту нарушений правоохранители должны проводить собственные служебные расследования.

“После победы Майдана и смены власти их надо провести пусть не по каждому отдельному эпизоду, а хотя бы по дням выяснить, что происходило 30 ноября при разгоне студентов, 1 декабря на Банковой и т. д., кто из силовиков где находился и что делал. По нашему запросу МВД за два месяца, весной 2014-го, провело какое-то расследование и выдало один акт, охватывающий события с 30 ноября 2013 года по 20 февраля 2014-го. Свалили всё в кучу и выдали общие выводы: во всём виноваты тогдашние руководители страны и те, кто потом сбежал из Украины,” — отметил С.Горбатюк.

Напомним, за преступления, совершенные против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах, из 380 подозреваемых на сегодняшний день реальный срок получил лишь один человек.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении следователю за незаконное задержание активиста Майдана.