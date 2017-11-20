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У ГПУ звинуватили МВС у відсутності допомоги в розслідуванні злочинів проти Майдану

У ГПУ звинуватили МВС у відсутності допомоги в розслідуванні злочинів проти Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України заявляє, що з боку МВС досі відсутня реальна допомога в розслідуванні злочинів проти активістів Майдану в 2013-2014 роках. Про це Сергій Горбатюк заявив в інтерв'ю журналу "Фокус", передає УНН.

"Правоохоронні органи виконують наші доручення, інформацію за запитами надсилають, але відсутня реальна допомога в розкритті злочинів правоохоронців під час Майдану, немає ініціативності. Реальна допомога є тільки за злочинами "тітушек". Відсутня і воля керівництва МВС до того, щоб встановити винних у рамках своїх повноважень або хоча б дотримати принцип, коли всі, хто причетний до злочинів на Майдані або не сприяє розслідуванню цих злочинів, повинні піти з МВС," - сказав С.Горбатюк.

По суті, продовжив він, за три роки тільки одиниці правоохоронців дають свідчення. Багато тодішніх керівників міліцейських підрозділів і зараз працюють в поліції на високих посадах.

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За словами С.Горбатюк, по кожному факту порушень правоохоронці повинні проводити власні службові розслідування.

"Після перемоги Майдану і зміни влади їх треба провести нехай не по кожному окремому епізоду, а хоча б по днях з'ясувати, що відбувалося 30 листопада за розгоні студентів, 1 грудня на Банковій і тд., хто з силовиків, де знаходився і що робив. На наш запит МВС за два місяці, навесні 2014-го року, провело якесь розслідування і видало один акт, що охоплює події з 30 листопада 2013 року по 20 лютого 2014-го року. Звалили все в купу і видали загальні висновки: в усьому винні тодішні керівники країни і ті, хто потім втік з України," - зазначив С.Горбатюк.

Нагадаємо, за злочини, вчинені проти активістів Євромайдан в 2013-2014 роках, з 380 підозрюваних на сьогоднішній день реальний термін отримала лише одна людина.

Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила про підозру слідчому за незаконне затримання активіста Майдану.

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