В ГПУ заверили, что не открывали уголовные производства по У.Супрун

"Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун. Таким образом хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Ситника. ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы. Отмечу еще раз - Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - сообщила Л.Сарган.

Как сообщал УНН, после подписания меморандума о сотрудничестве между Национальным антикоррупционным бюро и Министерством здравоохранения председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что против исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун были открыты уголовные производства.