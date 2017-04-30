У ГПУ запевнили, що не відкривали кримінальні провадження щодо У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України не відкривала кримінальні провадження проти виконуючого обв'язки міністра охорони Уляни Супрун. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Генеральна прокуратура не відкривала кримінальні провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Таким чином хочу спростувати слова директора НАБУ А.Ситника. ГПУ та МВС лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки. Наголошу ще раз — Уляна Супрун не є фігурантом жодного кримінального провадження”, — повідомила Л.Сарган.
Як повідомляв УНН, після підписання меморандуму про співпрацю між Національним антикорупційним бюро та Міністерством охорони здоров’я голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що проти виконуючого обв’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун були відкриті кримінальні провадження.