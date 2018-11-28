В ГПУ вслед за НАБУ опровергли наличие уголовных производств против Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины не расследует уголовные производства, в которых президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко имеет статус подозреваемого или обвиняемого. Об этом в ответ на запрос сообщили в ГПУ. УНН имеет соответствующий документ в распоряжении редакции.
"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований, по состоянию на 16.11.2018, уголовные производства в которых содержатся сведения о привлечении Павелко Андрея Васильевича 07.10.1975 г.р. к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, обвиняемого не установлены", - говорится в документе.
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Напомним, накануне ряд СМИ со ссылкой на заявления третьих лиц сообщили о том, что против Павелко вроде открыты три уголовных производства, в частности, в НАБУ и ГПУ.
Также напомним, что в НАБУ отрицали наличие уголовных дел против президента ФФУ.
Отметим, что сам Павелко тиражирование информации относительно якобы его уголовного преследования назвал "элементом информационной войны против Федерации".