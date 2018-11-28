У ГПУ слідом за НАБУ спростували наявність кримінальних проваджень проти Павелка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України не розслідує кримінальні провадження, в яких президент Федерації Футболу України Андрій Павелко має статус підозрюваного або обвинуваченого. Про це у відповідь на запит повідомили в ГПУ. УНН має відповідний документ у розпорядженні редакції.
“За результатами опрацювання масиву даних Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 16.11.2018, кримінальні провадження у яких містяться відомості про притягнення Павелка Андрія Васильовича 07.10.1975 р.н. до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного, обвинуваченого не встановлені”, — йдеться у документі.
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Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ із посиланням на заяви третіх осіб повідомили про те, що проти Павелка начебто відкриті три кримінальні провадження, зокрема, у НАБУ та ГПУ.
Також нагадаємо, що в НАБУ заперечили наявність кримінальних справ проти президента ФФУ.
Зауважимо, що сам Павелко тиражування інформації по начебто його кримінальне переслідування назвав “елементом інформаційної війни проти Федерації”.