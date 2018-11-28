У ГПУ слідом за НАБУ спростували наявність кримінальних проваджень проти Павелка

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України не розслідує кримінальні провадження, в яких президент Федерації Футболу України Андрій Павелко має статус підозрюваного або обвинуваченого. Про це у відповідь на запит повідомили в ГПУ. УНН має відповідний документ у розпорядженні редакції.