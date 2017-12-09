В ГПУ еще не определились когда будут избирать меру пресечения Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины еще не определились когда избирать меру пресечения лидеру партии "Движение Новых сил" Саакашвили. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Дата избрания меры пресечения еще не определена" - сообщил источник.
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Напомним, после задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .