У ГПУ ще не визначились коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України ще не визначились коли обиратимуть запобіжний захід лідеру партії "Рух Нових сил" Міхеілу Саакашвілі. Про це кореспонденту УНН повідомило проінформоване джерело в правоохоронних органах.
"Дата обрання запобіжного заходу ще не визначена" - повідомило джерело.
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Нагадаємо, після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.