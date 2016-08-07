В ГПУ объяснили, в чем подозревают экс-нардепа В.Медяника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Экс-народного депутата Партии регионов (2012-2014 гг) Владимира Медяника, которого задержали в рамках дела Александра Ефремова, подозревают в совершении сразу нескольких уголовных преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Гражданин Медяник подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, а именно:
- в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по ст. 110 ч.3 Уголовного кодекса Украины;
- в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ст. 258-3 ч.1 Уголовного Кодекса Украины", - написала Л.Сарган.
Напомним, в рамках дела А.Ефремова ГПУ совместно с СБУ задержала очередного фигуранта - бывшего депутата Партии регионов (2012-2014 гг) Владимира Медяника.
В понедельник в 9:00 Печерский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о его аресте.
Адрес суда - Крестовый переулок, 4 (бывшая Гайцана).
Также в понедельник в 13:30 состоится заседание Апелляционного суда г. Киева (ул. Соломенская, 2а) по делу об аресте Александра Ефремова.