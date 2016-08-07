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У ГПУ роз'яснили, у чому підозрюють екс-нардепа від ПР В.Медяника

У ГПУ роз'яснили, у чому підозрюють екс-нардепа від ПР В.Медяника

Київ • УНН

 • 23121 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Екс-народного депутата Партії Регіонів (2012-2014 рр) Володимира Медяника, якого затримали у рамках справи Олександра Єфремова, підозрюють у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Громадянин Медяник підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, а саме:

— у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України;

— у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації „ЛНР“ за ст. 258-3 ч.1 Кримінального Кодексу України”, — написала Л.Сарган.

Нагадаємо, у рамках справи Олександра Єфремова ГПУ‬ спільно з СБУ затримала наступного фігуранта — екс-народного депутата Партії Регіонів (2012-2014 рр) Володимира Медяника.

У понеділок о 9.00 Печерський районний суд м. Києва розгляне клопотання Генпрокуратури про його арешт.
Адреса суду — Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана).

Також у понеділок о 13.30 відбудеться засідання Апеляційного суду м. Києва (вул. Соломянська, 2а) у справі про арешт Олександра Єфремова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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