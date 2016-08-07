У ГПУ роз'яснили, у чому підозрюють екс-нардепа від ПР В.Медяника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Екс-народного депутата Партії Регіонів (2012-2014 рр) Володимира Медяника, якого затримали у рамках справи Олександра Єфремова, підозрюють у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Громадянин Медяник підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, а саме:
— у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України;
— у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації „ЛНР“ за ст. 258-3 ч.1 Кримінального Кодексу України”, — написала Л.Сарган.
Нагадаємо, у рамках справи Олександра Єфремова ГПУ спільно з СБУ затримала наступного фігуранта — екс-народного депутата Партії Регіонів (2012-2014 рр) Володимира Медяника.
У понеділок о 9.00 Печерський районний суд м. Києва розгляне клопотання Генпрокуратури про його арешт.
Адреса суду — Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана).
Також у понеділок о 13.30 відбудеться засідання Апеляційного суду м. Києва (вул. Соломянська, 2а) у справі про арешт Олександра Єфремова.