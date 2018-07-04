В ГПУ рассказали подробности задержания коррупционеров в Минюсте

"... разоблачены и задержаны один из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместитель начальника этого же управления и физическое лицо-пособник, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере почти 200 тыс. грн за непрепятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам лицам будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), а судом избрана мера пресечения.

Напомним, начальника и заместителя управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста задержали на взятке.