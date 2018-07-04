У ГПУ розповіли подробиці затримання корупціонерів у Мін'юсті

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Двоє затриманих чиновників з Мін'юсту вимагали 200 тисяч гривень за неперешкоджання діяльності одного з підприємств. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН

"… викрито та затримано одного із начальників управлінь Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, заступника начальника цього ж управління та фізичну особу-пособника, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі майже 200 тис. грн за не перешкоджання у здійсненні діяльності одного з підприємств у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За їх наслідками особам буде оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), а судом обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, начальника і заступника управління акредитації, контролю та моніторингу Мін'юсту затримали на хабарі.

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