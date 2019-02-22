В ГПУ прокомментировали решение суда о снятии ареста с участка на Институтской

"Мы написали письмо о том, что до завершения следственных экспериментов ... любые работы после снятия ареста без согласования со следователями не проводить, чтобы не повредить его проведению", - сказал Горбатюк.

По его словам, на понедельник, 25 февраля, запланирована встреча с представителями музея и застройщика, на которой планируется согласовать вопросы, чтобы в то время, когда не действует арест, не начинали строительные работы.

Напомним, Печерский районный суд Киева снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УНН, в этом месяце на аллее Героев Небесной Сотни Генпрокуратура проводила следственные эксперименты, поэтому работы по сооружению Мемориала прекратили.

Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.