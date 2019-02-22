В ГПУ прокомментировали решение суда о снятии ареста с участка на Институтской
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Управление специальных расследований Генпрокуратуры планирует провести встречу с представителями музея Революции Достоинства и застройщика, чтобы согласовать вопрос о непроведении строительства на улице Институтской до завершения следственных экспериментов. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя сегодняшнее решение суда о снятии ареста с земельного участка на улице Институтской по ходатайству дирекции музея.
"Мы написали письмо о том, что до завершения следственных экспериментов ... любые работы после снятия ареста без согласования со следователями не проводить, чтобы не повредить его проведению", - сказал Горбатюк.
По его словам, на понедельник, 25 февраля, запланирована встреча с представителями музея и застройщика, на которой планируется согласовать вопросы, чтобы в то время, когда не действует арест, не начинали строительные работы.
Напомним, Печерский районный суд Киева снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни.
Как сообщал УНН, в этом месяце на аллее Героев Небесной Сотни Генпрокуратура проводила следственные эксперименты, поэтому работы по сооружению Мемориала прекратили.
Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.