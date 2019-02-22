У ГПУ прокоментували рішення суду щодо зняття арешту з ділянки на Інститутській

“Ми написали лист про те, що до завершення слідчих експериментів... будь-які роботи після знаття арешту без погодження зі слідчими не проводити, щоб не зашкодити його проведенню”, — сказав Горбатюк.

За його словами, на понеділок, 25 лютого, запланована зустріч з представниками музею і забудовника, на якому планується узгодити питання, щоб в час, коли не діє арешт, не розпочинали будівельні роботи.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляв УНН, цього місяця на алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура проводила слідчі експерименти, тому роботи зі спорудження Меморіалу припинили.

Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.