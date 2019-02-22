У ГПУ прокоментували рішення суду щодо зняття арешту з ділянки на Інститутській
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури планує провести зустріч з представниками музею Революції Гідності і забудовника, щоб узгодити питання щодо непроведення будівництва на вулиці Інститутській до завершення слідчих експериментів. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк, коментуючи сьогоднішнє рішення суду щодо зняття арешту із земельної ділянки на вулиці Інститутській за клопотанням дирекції музею.
“Ми написали лист про те, що до завершення слідчих експериментів... будь-які роботи після знаття арешту без погодження зі слідчими не проводити, щоб не зашкодити його проведенню”, — сказав Горбатюк.
За його словами, на понеділок, 25 лютого, запланована зустріч з представниками музею і забудовника, на якому планується узгодити питання, щоб в час, коли не діє арешт, не розпочинали будівельні роботи.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляв УНН, цього місяця на алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура проводила слідчі експерименти, тому роботи зі спорудження Меморіалу припинили.
Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.