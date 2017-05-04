В ГПУ предположили, что апелляция по международному розыску В.Януковича может быть ненужна
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В достаточно длительном времени, в котором нуждается обжалование решения Интерпола по экс-президенту Украины Виктору Януковичу, возможно, не будет необходимости. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
Чиновник ГПУ пояснил, что есть надежда на то, что ко времени завершения рассмотрения апелляции по розыску В.Януковича Интерполом в Украине уже будут обвинительные приговоры и они вступят в законную силу.
В то же время Е.Енин отметил, что сейчас продолжаются расследования по уголовным производствам относительно соратников В.Януковича.
"Началось заседание в производстве относительно самого Януковича. Мы надеемся на приговор по этому делу в течение нескольких месяцев", - отметил Е.Енин.
Заместитель генпрокурора отметил, что считает дело В.Януковича достаточно несложным, аргументы - убедительными, а материалы дела - основательными.
"Есть достаточное количество свидетелей и (мы - ред. ) оптимистично настроены по этому вопросу", - акцентировал Е.Енин.
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