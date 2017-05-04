У ГПУ припустили, що апеляція щодо міжнародного розшуку В.Януковича може бути непотрібна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В достатньо тривалому часі, якого потребує оскарження рішення Інтерполу щодо Януковича, можливо, не буде потреби. Про таке в ефірі телеканалу ZIK сказав заступник генпрокурора України Євген Єнін, передає УНН.
Посадовець ГПУ пояснив, що є сподівання на те, що до часу завершення розгляду апеляції щодо розшуку В.Януковича Інтерполом в Україні вже будуть обвинувачувальні вироки і вони вступлять в законну силу.
Водночас Є.Єнін зауважив, що зараз тривають розслідування у кримінальних провадженнях щодо поплічників Януковича.
“Розпочалось засідання у провадженні щодо самого Януковича. Ми сподіваємось на вирок у цій справі упродовж кількох місяців”, — відзначив Є.Єнін.
Заступник генпрокурора наголосив, що вважає справу В.Януковича досить нескладною, аргументи — переконливими, а матеріали справи — ґрунтовними.
“Маємо достатню кількість свідків і оптимістично налаштовані щодо цього питання”, — акцентував Є.Єнін.
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