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В ГПУ объяснили сторонникам Супрун, что от писем в электронку неприкосновенность с нардепа не спадет

В ГПУ объяснили сторонникам Супрун, что от писем в электронку неприкосновенность с нардепа не спадет

Киев  •  УНН

 • 8441 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. От количества писем в электронной почте Генеральной прокуратуры Украины депутатская неприкосновенность с нардепа так просто не спадет. Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, обращаясь к сторонникам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и комментируя флешмоб "Подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука", передает УНН.

Сарган отметила, что в ГПУ увидели флешмоб "Подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука".

"Скажем прямо: для вас это обычный флешмоб, для нас - необходимость обработать более 3000 запросов и ответить на них в течение 5 дней. Думаем, не стоит объяснять, что это почти невозможно физически. А самое главное от количества писем в электронной почте ГПУ депутатская неприкосновенность с нардепа так просто не спадет", - написала Сарган.

Кроме того, в ГПУ напомнили, что еще в 2015 года решения о включение в повестку дня ВР вопрос о предоставлении согласия на привлечение Мосийчука к уголовной ответственности, задержание и арест признано незаконным решением Высшего админсуда. Верховный суд оставил это решение без изменений. Как следствие, выполняя требования УПК Украины и на основании принятых судами решений, 20.10.2016 процессуальным руководителем подозрение Мосийчуку было отменено.

"Позже Генеральной прокуратурой Украины трижды (27.07.2017, 05.12.2017 и 03.04.2018) подследственность в уголовном производстве определялась за НАБУ, однако, постановлением руководителя САП, производство было передано в Нацполицию. Несмотря на то, что это противоречит ч.5 ст. 36 УПК Украины", - написала Сарган.

По ее словам, сейчас рассматривается возможность определения подследственности в уголовном производстве за следователями Государственного бюро расследований в соответствии с ч.4 ст.216 УПК Украины.

Напомним, по решению суда Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения. В Минздраве одновременно заявили, что консультируются с юристами относительно соответствующего постановления суда.

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