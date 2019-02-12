У ГПУ пояснили прихильникам Супрун, що від листів на електронку недоторканність з нардепа не спаде

Сарган відзначила, що у ГПУ побачили флешмоб “Подай запит в Генпрокуратуру про зняття недоторканності з Мосійчука”.

"Скажемо прямо: для вас це звичайний флешмоб, для нас — необхідність обробити понад 3000 запитів та відповісти на них протягом 5 днів. Думаємо, не варто пояснювати, що це майже неможливо фізично. А найголовніше: від кількості листів на електронній пошті ГПУ депутатська недоторканність з нардепа так просто не спаде", - написала Сарган.

Крім того, у ГПУ нагадали, що ще у 2015 року рішення про включення до порядку денного ВРУ питання про надання згоди на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності, затримання та арешт визнано незаконним рішенням Вищого адмінсуду. Верховний суд залишив це рішення без змін. Як наслідок, виконуючи вимоги КПК України та на підставі прийнятих судами рішень, 20.10.2016 процесуальним керівником підозру Мосійчуку було скасовано.

"Пізніше Генеральною прокуратурою України тричі (27.07.2017, 05.12.2017 та 03.04.2018) підслідність у кримінальному провадженні визначалась за НАБУ, проте, постановою керівника САП, провадження було передано до Нацполіції. Попри те, що це протирічить ч.5 ст.36 КПК України", - написала Сарган.

За її словами, наразі розглядається можливість визначення підслідності у кримінальному провадженні за слідчими Державного бюро розслідувань відповідно до ч.4 ст.216 КПК України.

Нагадаємо, за рішенням суду Уляні Супрун заборонили виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ, водночас, заявили, що консультуються з юристами стосовно відповідної ухвали суду.