У ГПУ пояснили прихильникам Супрун, що від листів на електронку недоторканність з нардепа не спаде

ukru
23 березня, 12:58 • 159992 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 407680 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 402928 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 389830 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 396590 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 295079 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 245057 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 476024 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174589 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 408539 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5 м/с
51 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 340195 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 324229 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 278693 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 216575 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 265794 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 394943 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 476052 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 408564 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 364050 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 313611 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 157001 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 154225 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 155346 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149893 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 153728 перегляди
Актуальне
У ГПУ пояснили прихильникам Супрун, що від листів на електронку недоторканність з нардепа не спаде

У ГПУ пояснили прихильникам Супрун, що від листів на електронку недоторканність з нардепа не спаде

Київ • УНН

 • 8441 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Від кількості листів на електронній пошті Генеральної прокуратури України депутатська недоторканність з нардепа так просто не спаде. На цьому наголосила речниця Генпрокурора Лариса Сарган, звертаючись до прихильників в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун і коментуючи флешмоб “Подай запит в Генпрокуратуру про зняття недоторканності з Мосійчука”, передає УНН.

Сарган відзначила, що у ГПУ побачили флешмоб “Подай запит в Генпрокуратуру про зняття недоторканності з Мосійчука”.

"Скажемо прямо: для вас це звичайний флешмоб, для нас — необхідність обробити понад 3000 запитів та відповісти на них протягом 5 днів. Думаємо, не варто пояснювати, що це майже неможливо фізично. А найголовніше: від кількості листів на електронній пошті ГПУ депутатська недоторканність з нардепа так просто не спаде", - написала Сарган.

Крім того, у ГПУ нагадали, що ще у 2015 року рішення про включення до порядку денного ВРУ питання про надання згоди на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності, затримання та арешт визнано незаконним рішенням Вищого адмінсуду. Верховний суд залишив це рішення без змін. Як наслідок, виконуючи вимоги КПК України та на підставі прийнятих судами рішень, 20.10.2016 процесуальним керівником підозру Мосійчуку було скасовано.

"Пізніше Генеральною прокуратурою України тричі (27.07.2017, 05.12.2017 та 03.04.2018) підслідність у кримінальному провадженні визначалась за НАБУ, проте, постановою керівника САП, провадження було передано до Нацполіції. Попри те, що це протирічить ч.5 ст.36 КПК України", - написала Сарган.

За її словами, наразі розглядається можливість визначення підслідності у кримінальному провадженні за слідчими Державного бюро розслідувань відповідно до ч.4 ст.216 КПК України.

Нагадаємо, за рішенням суду Уляні Супрун заборонили виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ, водночас, заявили, що консультуються з юристами стосовно відповідної ухвали суду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,116.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.19