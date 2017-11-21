В ГПУ обещают в ближайшее время передать в суд дело о нападении на Т.Чорновол

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 9258 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63507 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73598 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 61104 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины обещают в ближайшее время завершить и передать в суд уголовное производство по обвинению одного лица в нападении в 2013 году на журналистку Татьяну Чорновол. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.

"Один из подозреваемых покончил жизнь самоубийством в ИВС. Другое лицо находится под стражей. Дело в отношении него в ближайшее время будет завершено и передано в суд", - сказал С.Горбатюк.

Напомним, следствие сегодня еще не раскрыло убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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