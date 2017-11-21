В ГПУ обещают в ближайшее время передать в суд дело о нападении на Т.Чорновол
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины обещают в ближайшее время завершить и передать в суд уголовное производство по обвинению одного лица в нападении в 2013 году на журналистку Татьяну Чорновол. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.
"Один из подозреваемых покончил жизнь самоубийством в ИВС. Другое лицо находится под стражей. Дело в отношении него в ближайшее время будет завершено и передано в суд", - сказал С.Горбатюк.
Напомним, следствие сегодня еще не раскрыло убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.