В ГПУ обещают в ближайшее время передать в суд дело о нападении на Т.Чорновол

"Один из подозреваемых покончил жизнь самоубийством в ИВС. Другое лицо находится под стражей. Дело в отношении него в ближайшее время будет завершено и передано в суд", - сказал С.Горбатюк.

Напомним, следствие сегодня еще не раскрыло убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.