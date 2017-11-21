У ГПУ обіцяють найближчим часом передати до суду справу про напад на Т.Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Генеральній прокуратурі України обіцяють найближчим часом завершити та передати до суду кримінальне провадження за обвинуваченням однієї особи у нападі у 2013 році на журналістку Тетяну Чорновол. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.
"Один із підозрюваних покінчив життя самогубством в ІВС. Інша особа перебуває під вартою. Справа щодо неї найближчим часом буде завершене та передана до суду", - сказав С.Горбатюк.
Нагадаємо, слідство на сьогодні ще не розкрило вбивства активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.