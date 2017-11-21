У ГПУ обіцяють найближчим часом передати до суду справу про напад на Т.Чорновол

"Один із підозрюваних покінчив життя самогубством в ІВС. Інша особа перебуває під вартою. Справа щодо неї найближчим часом буде завершене та передана до суду", - сказав С.Горбатюк.

Нагадаємо, слідство на сьогодні ще не розкрило вбивства активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.