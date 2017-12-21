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В ГПУ нет производств относительно аудиторский компаний, которые привлекались к проверке ПриватБанка - Луценко

Киев • УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины нет никаких производств, касающихся любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности ПриватБанка. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.

В ГПУ нет производств относительно аудиторский компаний, которые привлекались к проверке ПриватБанка - Луценко

"В связи с распространением ложных заявлений официально сообщаю. На сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании "Kroll" или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности ПриватБанка, - написал Луценко.

Он отметил, что в адрес ГПУ и НАБУ в течении сентября-декабря 2017 поступили заявления народного депутата от "УКРОП" О.Дубинина о растрате должностными лицами НБУ и госбанка ПриватБанк государственных средств путем злоупотребления своим служебным положением в ходе проведения закупки консультационных услуг иностранных компаний в течение 2016-2017 годов.

В НАБУ в ноябре-декабря 2017 года по заявлениям нардепа Дубинина было зарегистрировано два уголовных производства, которые позже были объединены в одно производство.

В Генпрокуратуре зарегистрированые производства стали эпизодами двух ранее возбужденных базовых уголовных производств по растрате средств в течение 2008-2016 годов.

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В дальнейшем следственные группы Генпрокуратуры получили постановления судов о выемке документов с Нацбанка и ПриватБанка, касающиеся данных сделок.

В ходе следственных действий, после допроса должностных лиц НБУ и анализа действующего законодательства, в частности статьи 3 Закона "О Национальном банке Украины", следователями ГПУ было принято решение о закрытии данных уголовных производств в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц Нацбанка Украины при укладанняи данных соглашений. Выполнение вынесенных постановлений судов было отозвано.

"Выемок документов или обысков в ходе следственных действий в компании "Kroll" и других аудиторских компаниях не проводилось и не планируется", - зазначаив Луценко.

Напомним, Высокий Суд Англии 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Коломойского, Боголюбова и других на сумму более 2,5 млрд долл. США.

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