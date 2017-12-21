У ГПУ немає проваджень щодо аудиторських компаній, які залучалися до перевірки ПриватБанку — Луценко

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України немає будь-яких проваджень, які стосуються будь-яких інших іноземних аудиторських компаній, які залучалися Національним банком України для фінансової перевірки діяльності “Приватбанку”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.