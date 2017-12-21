У ГПУ немає проваджень щодо аудиторських компаній, які залучалися до перевірки ПриватБанку — Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України немає будь-яких проваджень, які стосуються будь-яких інших іноземних аудиторських компаній, які залучалися Національним банком України для фінансової перевірки діяльності “Приватбанку”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.
“В зв’язку з поширенням неправдивих заяв офіційно повідомляю. Станом на сьогодні в ГПУ не було і немає жодних кримінальних проваджень стосовно аудиторської компанії “Kroll” чи будь-яких інших іноземних аудиторських компаній, які залучалися Національним банком України для фінансової перевірки діяльності ПриватБанку, — написав Луценко.
Він зазначив, що на адресу ГПУ та НАБУ протягом вересня-грудня 2017 року надійшли заяви народного депутата від “УКРОП” О.Дубініна про розтрату службовими особами НБУ та держбанку ПриватБанк державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в ході проведення закупівлі консультаційних послуг іноземних компаній протягом 2016-2017 років.
У НАБУ в листопаді-грудні 2017 року за заявами нардепа Дубініна було зареєстровано два кримінальні провадження, які пізніше були об’єднані в одному провадженні.
В Генпрокуратурі зареєстровані провадження стали епізодами двох раніше порушених базових кримінальних проваджень по розтраті коштів протягом 2008-2016 років.
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В подальшому слідчі групи Генпрокуратури отримали ухвали судів про виїмку документів в Нацбанку та ПриватБанку, що стосуються даних угод.
В ході слідчих дій, після допиту посадових осіб НБУ та аналізу чинного законодавства, зокрема статті 3 Закону “Про Національний банк України”, слідчими ГПУ було прийнято рішення про закриття даних кримінальних проваджень у зв’язку із відсутністю складу злочину в діях посадових осіб Нацбанку України при укладанняі даних угод. Виконання винесених ухвал судів було відкликано.
“Виїмок документів чи обшуків в ході слідчих дій в компанії "Kroll" та інших аудиторських компаніях не проводилося і не планується”, — зазначаив Луценко.
Нагадаємо, Високий Суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова та інших на суму понад 2,5 млрд дол США.