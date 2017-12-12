В ГПУ назвали компанию, через которую бизнес Рыбалок избегал налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Должностные лица корпорации S.Group, которая принадлежит семье нардепа Сергея Рыбалки, уклонялись от уплаты налогов через фиктивное предприятие ООО “Укрторгпостач компани”. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Согласно документу, в рамках уголовного производства № 22014040000000026, досудебным следствием было установлено, что служебные лица группы компаний корпорации семьи нардепа С.Рыбалко “S.Group”, “используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 года совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере”.
В частности, было установлено, что должностные лица предприятий, входящих в корпорацию “S.Group”, закупали сырье для производства снековой продукции у сельхозпроизводителей без оформления каких-либо финансово-хозяйственных документов.
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“С целью легализации источников происхождения сырья, завышение его фактической стоимости, незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость должностные лица предприятий (” S.Group “- ред.), декларируют с использованием поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности в налоговых органах приобретение сырья в подконтрольных организаторам противоправной деятельности предприятий с признаками фиктивности, таких как ООО „УКРТОРГСНАБ КОМПАНИ“ (ЕГРПОУ 39846644)”, — говорится в постановлении суда.
Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.
Ранее журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу компаний, входящих в корпорацию “S.Group” с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.
Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.