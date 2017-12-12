У ГПУ назвали компанію, через яку бізнес Рибалок уникав податків

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Посадові особи корпорації S.Group, яка належить родині нардепа Сергія Рибалки, ухилялися від сплати податків через фіктивне підприємство ТОВ “Укрторгпостач компані”. Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Згідно документу, в рамках кримінального провадження № 22014040000000026, досудовим слідством було встановлено, що службові особи групи компаній корпорації родини нардепа С.Рибалки “S.Group”, “використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі”.

Зокрема, було встановлено, що посадовці підприємств, які входять до корпорації “S.Group”, закуповували сировину для виробництва снекової продукції у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово-господарських документів.

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“З метою легалізації джерел походження сировини, завищення її фактичної вартості, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість службові особи підприємств („S.Group“ — ред.), декларують з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності у податкових органах придбання сировини у підконтрольних організаторам протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, таких як ТОВ „УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ“ (ЄДРПОУ 39846644)”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, йдеться про бізнес на території ОРДЛО.

Раніше журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу компаній, які входять до корпорації “S.Group” з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.

Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.

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