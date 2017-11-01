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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128960 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107384 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109931 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 102672 просмотра

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У ГПУ пока нет заявления о признании вины от Каськива

У ГПУ пока нет заявления о признании вины от Каськива

Киев  •  УНН

 • 7940 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. У Генеральной прокуратуры Украины пока нет полноценного заявления от экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива о признании своей вины. Об этом сегодня на брифинге сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"О юридической дефиниции пока рано говорить, что он признал (свою вину - ред.). Но по крайней мере уплата убытков и первые его показания говорят о том, что это наиболее вероятная позиция его защиты в ходе судебного следствия. По крайней мере так я оцениваю предоставленные им показания. Но полноценной заявления о признании вины пока мы не имеем", - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськив в течение 5 дней внести определенную ему залог в сумме 160 тыс. грн. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.

Бывший глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив заявил, что возместил убытки, причиненные Украине и добровольно вернулся из Панамы, чтобы отстаивать правоту в суде.

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