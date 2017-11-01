У ГПУ пока нет заявления о признании вины от Каськива

"О юридической дефиниции пока рано говорить, что он признал (свою вину - ред.). Но по крайней мере уплата убытков и первые его показания говорят о том, что это наиболее вероятная позиция его защиты в ходе судебного следствия. По крайней мере так я оцениваю предоставленные им показания. Но полноценной заявления о признании вины пока мы не имеем", - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськив в течение 5 дней внести определенную ему залог в сумме 160 тыс. грн. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.

Бывший глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив заявил, что возместил убытки, причиненные Украине и добровольно вернулся из Панамы, чтобы отстаивать правоту в суде.