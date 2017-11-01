У ГПУ наразі немає заяви про визнання вини від Каськіва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України наразі не має повноцінної заяви від екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва про визнання своєї вини. Про це сьогодні на брифінгу сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Про юридичну дефініцію поки що рано говорити, що він визнав (свою вину – ред.). Але принаймні сплата збитків та перші його покази говорять про те, що це найбільш вірогідна позиція його захисту в ході судового слідства. Принаймні так я оцінюю надані ним покази. Але повноцінної заяви про визнання вини наразі ми не маємо", - наголосив Генпрокурор.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн. Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.
Колишній голова Держкомінвестпроекту Владислав Каськів заявив, що відшкодував збитки, завдані Україні і добровільно повернувся з Панами, щоб відстоювати правоту в суді.