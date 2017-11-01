У ГПУ наразі немає заяви про визнання вини від Каськіва

"Про юридичну дефініцію поки що рано говорити, що він визнав (свою вину – ред.). Але принаймні сплата збитків та перші його покази говорять про те, що це найбільш вірогідна позиція його захисту в ході судового слідства. Принаймні так я оцінюю надані ним покази. Але повноцінної заяви про визнання вини наразі ми не маємо", - наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн. Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.

Колишній голова Держкомінвестпроекту Владислав Каськів заявив, що відшкодував збитки, завдані Україні і добровільно повернувся з Панами, щоб відстоювати правоту в суді.