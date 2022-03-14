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В госпитале вместе с ранеными украинцами лечится российский оккупант

В госпитале вместе с ранеными украинцами лечится российский оккупант

Киев • УНН

 • 204732 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения раненых украинских военных в госпитале вручил им ордена и медали. Также он сообщил, что в одной палате с защитниками Украины лечат оккупанта из России. Об этом он заявил в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Сегодня я посетил наших ребят, наших защитников, которые восстанавливаются после ранений в военном госпитале. Поговорили. Вручил награды. Ордена и медали - За мужество, За славу для Украины. И я очень хочу, чтобы мое к ним приветствие "желаю здоровья" сработало сегодня именно так мощно, как и наши Вооруженные силы, которые удерживают ключевые рубежи. Уже 18 дней", - сказал Зеленский.

Детали

Президент добавил, что в этом же госпитале лечат и российского военного из Рязани.

"Он - в одной палате с нашими защитниками. Получает ту же помощь, от тех же врачей. Несмотря на то, что делал этот парень против нас, против Украины. Но врачи его спасли. И это понятно. Потому что они люди, не звери. И должны пройти эту войну так, чтобы остались мы все людьми", - рассказал президент.

Президент также поблагодарил всех врачей и медицинских сестер, работающих в Киеве, в Днепре, в Виннице, во Львове, в Чернигове, на Донбассе, в Харькове, в Мелитополе, в Мариуполе.

В частности, Зеленский выразил искреннюю благодарность от всех украинцев таким госпиталям:

Военный госпиталь города Мариуполя.

Военный мобильный госпиталь города Покровска.

Военный мобильный госпиталь города Часов Яр.

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

Военный госпиталь города Черкасское.

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, город Винница.

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, город Львов.

Военно-медицинский лечебно-реабилитационный центр, вышел из Ирпеня, но продолжает работать.

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