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У госпіталі разом з пораненими українцями лікується російський окупант

У госпіталі разом з пораненими українцями лікується російський окупант

Київ • УНН

 • 204734 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час відвідин поранених українських військових у госпіталі вручив їм ордени та медалі. Також він повідомив, що в одній палаті із захисниками України лікують окупанта з Росії. Про це він заявив у відеозверненні, передає УНН.

Цитата 

"Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Ордени й медалі – за мужність, за славу для України. І я дуже хочу, щоб моє до них привітання "бажаю здоровʼя" спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів", – сказав Зеленський.

Деталі

Президент додав, що в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані.

"Він – в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишилися ми всі людьми", ­– розповів президент.

Президент також подякував усім лікарям і медичним сестрам, які працюють у Києві, в Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі.

Зокрема, Зеленський висловив щиру подяку від усіх українців таким госпіталям:

Військовий госпіталь міста Маріуполя.

Військовий мобільний госпіталь міста Покровська.

Військовий мобільний госпіталь міста Часів Яр.

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

Військовий госпіталь міста Черкаське.

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, місто Вінниця.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, місто Львів.

Військово-медичний лікувально-реабілітаційний центр, вийшов з Ірпеня, але продовжує працювати.

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