В госпитале умер военный, которого под Зайцевым ранил снайпер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня, 8 мая, в военном госпитале Харькова умер военнослужащий ВСУ Виктор Городниченко, которого 28 апреля было ранено враждебным снайпером вблизи села Зайцево (Донецкая область). Об этом сообщил депутат "Слуги народа" Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Старший солдат Городниченко получил тяжелое пулевое ранение, после чего был эвакуирован в больницу города Бахмут. Оттуда его перевезли в Харьков.
Военный умер после изнурительных операций.
Напомним
7 мая стало известно, что во львовской больнице умер военнослужащий Юрий Опрышко, который 9 апреля получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.