У госпіталі помер військовий, якого під Зайцевим поранив снайпер

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Старший солдат Городниченко отримав важке кульове поранення, після чого був евакуйований до лікарні міста Бахмут. Звідти його перевезли до Харкова.

Військовий помер після виснажливих операцій.

Нагадаємо

7 травня стало відомо, що у львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко, який 9 квітня отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.