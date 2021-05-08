У госпіталі помер військовий, якого під Зайцевим поранив снайпер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні, 8 травня, у військовому госпіталі Харкова помер військовослужбовець ЗСУ Віктор Городниченко, якого 28 квітня було поранено ворожим снайпером поблизу села Зайцеве (Донецька область). Про це повідомив депутат "Слуги народу" Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Старший солдат Городниченко отримав важке кульове поранення, після чого був евакуйований до лікарні міста Бахмут. Звідти його перевезли до Харкова.
Військовий помер після виснажливих операцій.
Нагадаємо
7 травня стало відомо, що у львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко, який 9 квітня отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.