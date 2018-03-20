В горах Закарпатья погиб турист
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, передает УНН.
"19 марта в 07:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что в районе г. Поп Иван Раховского района, во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились трое граждан: из них двое - жители г.Ужгород 1986 и 1984 рождения и житель г.Тернополь 1988 г.р.", - передают в ГСЧС.
В 16:45 спасателям удалось отыскать ужгородца 1986 года рождения. А житель Тернополя самовольно добрался до населенного пункта Шибене, ур. Погорелец Ивано-Франковской области. По словам найденных мужчин, другой турист, житель Ужгорода, погиб в результате сердечного приступа.
"Работы по поиску и транспортировке тела погибшего туриста продолжаются", - отметили спасатели.
Напомним, украинка, которая пострадала на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии из-за поломки подъемника, рассказала об инциденте.