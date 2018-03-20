В горах Закарпатья погиб турист

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19269 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24606 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70269 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77907 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109371 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116665 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121952 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133095 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В горах Закарпатья погиб турист

В горах Закарпатья погиб турист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, передает УНН.

"19 марта в 07:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что в районе г. Поп Иван Раховского района, во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились трое граждан: из них двое - жители г.Ужгород 1986 и 1984 рождения и житель  г.Тернополь 1988 г.р.", - передают в ГСЧС.

В 16:45 спасателям удалось отыскать ужгородца 1986 года рождения. А житель Тернополя самовольно добрался до населенного пункта Шибене, ур. Погорелец Ивано-Франковской области. По словам найденных мужчин, другой турист, житель Ужгорода, погиб в результате сердечного приступа.

"Работы по поиску и транспортировке тела погибшего туриста продолжаются", - отметили спасатели.

Напомним, украинка, которая пострадала на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии из-за поломки подъемника, рассказала об инциденте.

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