У горах Закарпаття загинув турист
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Троє туристів під час проходження туристичного маршруту заблукали в районі гори Піп Іван Рахівського району Закарпатської області. Про це повідомили прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
“19 березня о 07:30 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що в районі г. Піп Іван Рахівського району, під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир та заблукали троє громадян: з них двоє — мешканці м. Ужгород 1986 та 1984 років народження та житель м. Тернопіль 1988 р.н.”, — передають у ДСНС.
О 16:45 рятувальникам вдалося відшукати ужгородця 1986 року народження. А мешканець Тернополя самовільно дістався до населеного пункуту Шибене, ур. Погорілець Івано-Франківської області. За словами знайдених чоловіків, інший турист, мешканець Ужгорода, загинув внаслідок серцевого нападу.
“Роботи щодо пошуку та транспортування тіла загиблого туриста продовжуються”, — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, українка, яка постраждала на гірськолижному курорті Гудаурі у Грузії через поломку підйомника, розповіла про інцидент.