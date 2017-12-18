В горах на Закарпатье сошла лавина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Дозор снеголавинной станции Плай, что на Закарпатье, обнаружил восхождение одной лавины в субботу 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"Лавинным дозором снеголавинной станции Плай (Закарпатская область) обнаружено схождение вечером 16 декабря одной лавины метелевого снега с северо-восточной экспозиции г.Плай объемом 2500 кубометров, высота отрыва - 1050 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ущерб нанесен не был.
Напомним, в горах Львовской области ожидается лавинная опасность третьего уровня.