У горах на Закарпатті зійшла лавина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Дозор сніголавинної станції Плай, що на Закарпатті, виявив сходження однієї лавини у суботу 16 грудня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Лавинним дозором сніголавинної станції Плай (Закарпатська область) виявлено сходження ввечері 16 грудня однієї лавини хуртовинного снігу з північно-східної експозиції г.Плай об'ємом 2500 кубометрів, висота відриву - 1050 м над рівнем моря", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, збитків завдано не було.
Нагадаємо, у горах Львівської області очікується лавинна небезпека третього рівня.