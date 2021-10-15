В Google появится бесконечная лента результатов поиска
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Google постепенно будет внедрять на мобильных устройствах бесконечную ленту результатов поиска. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
Когда пользователь долистает до конца результатов поиска, автоматически будут загружаться другие результаты.
Новая функция, по мнению компании, позволит пользователям увидеть информацию, к которой они обычно не доходят. Большинство людей просматривают не более четырех страниц.
Также убрали ссылку “Показать больше”, однако оставили список “Похожие запросы”.
Бесконечный поиск работает на iOS и Android, но пока только в США. Поиск в компьютерной версии не изменился.
Напомним
Компания Google не позволит размещать рекламу контента, который содержит ложные утверждения о климатических изменениях.
Кроме того, запретят контент, в котором изменение климата называют мистификацией и отрицают то, что выбросы парниковых газов и деятельность человека способствовали долгосрочному потеплению на Земле.