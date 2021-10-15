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У Google з'явиться нескінченна стрічка результатів пошуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Google поступово впроваджуватиме на мобільних пристроях нескінченну стрічку результатів пошуку. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення компанії.

Деталі

Коли користувач догортає до кінця результатів пошуку, автоматично завантажуватимуться інші результати.

Нова функція, на думку компанії, дозволить користувачам побачити інформацію, до якої вони зазвичай не доходять. Більшість людей переглядають не більше ніж чотири сторінки.

Також прибрали посилання “Показати більше”, проте залишили список “Подібні запити”.

Нескінченний пошук працює на iOS і Android, але поки що лише у США. Пошук у комп’ютерній версії не змінився.

Нагадаємо

Компанія Google не дозволятиме розміщувати рекламу контенту, який містить неправдиві твердження про кліматичні зміни.

Окрім того, заборонять контент, у якому зміну клімату називають містифікацією та заперечують те, що викиди парникових газів і діяльність людини сприяли довгостроковому потеплінню на Землі.

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