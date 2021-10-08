Google заборонить рекламу контенту, який заперечує кліматичні зміни

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"Ми отримали повідомлення від наших партнерів, які висловлюють занепокоєння щодо реклами із неточними заявами про зміну клімату. Рекламодавці просто не хочуть, щоб їхня реклама з'являлася поруч із цим контентом", — ідеться у повідомленні.

Нову політику компанія Google почне застосовувати в листопаді.

Обмеження заборонять рекламу й монетизацію контенту, який суперечить усталеному науковому консенсусу щодо існування та причин зміни клімату.

Окрім того, обмеження поширюватимуться на контент, у якому зміну клімату називають містифікацією і заперечують те, що викиди парникових газів і діяльність людини сприяли довгостроковому потеплінню на Землі.

Для того, щоб забезпечити дотримання політики, у компанії використовуватимуть як автоматизовані інструменти, так і залучатимуть експертів.

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