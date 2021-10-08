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Google заборонить рекламу контенту, який заперечує кліматичні зміни

Google заборонить рекламу контенту, який заперечує кліматичні зміни

Київ • УНН

 • 16778 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Компанія Google не дозволятиме розміщувати рекламу контенту, який містить неправдиві твердження про зміну клімату. Заборона стосуватиметься і відеосервісу YouTube. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.

Деталі

"Ми отримали повідомлення від наших партнерів, які висловлюють занепокоєння щодо реклами із неточними заявами про зміну клімату. Рекламодавці просто не хочуть, щоб їхня реклама з'являлася поруч із цим контентом", — ідеться у повідомленні.

Нову політику компанія Google почне застосовувати в листопаді.

Обмеження заборонять рекламу й монетизацію контенту, який суперечить усталеному науковому консенсусу щодо існування та причин зміни клімату.

Окрім того, обмеження поширюватимуться на контент, у якому зміну клімату називають містифікацією і заперечують те, що викиди парникових газів і діяльність людини сприяли довгостроковому потеплінню на Землі.

Для того, щоб забезпечити дотримання політики, у компанії використовуватимуть як автоматизовані інструменти, так і залучатимуть експертів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зміни клімату: у світі стало удвічі більше днів із температурою вище 50°

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