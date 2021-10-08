Google заборонить рекламу контенту, який заперечує кліматичні зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Компанія Google не дозволятиме розміщувати рекламу контенту, який містить неправдиві твердження про зміну клімату. Заборона стосуватиметься і відеосервісу YouTube. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.
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"Ми отримали повідомлення від наших партнерів, які висловлюють занепокоєння щодо реклами із неточними заявами про зміну клімату. Рекламодавці просто не хочуть, щоб їхня реклама з'являлася поруч із цим контентом", — ідеться у повідомленні.
Нову політику компанія Google почне застосовувати в листопаді.
Обмеження заборонять рекламу й монетизацію контенту, який суперечить усталеному науковому консенсусу щодо існування та причин зміни клімату.
Окрім того, обмеження поширюватимуться на контент, у якому зміну клімату називають містифікацією і заперечують те, що викиди парникових газів і діяльність людини сприяли довгостроковому потеплінню на Землі.
Для того, щоб забезпечити дотримання політики, у компанії використовуватимуть як автоматизовані інструменти, так і залучатимуть експертів.
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