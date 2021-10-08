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Google запретит рекламу контента, который отрицает климатические изменения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Google не позволит размещать рекламу контента, который содержит ложные утверждения об изменении климата. Запрет будет касаться и видеосервиса YouTube. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

"Мы получили сообщения от наших партнеров, которые выражают беспокойство касательно рекламы с неточными заявлениями об изменении климата. Рекламодатели просто не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с этим контентом", — говорится в сообщении.

Новую политику компания Google начнет применять в ноябре.

Ограничения запретят рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшимся научным данным о существовании и причинах изменения климата.

Кроме того, ограничения будут распространяться на контент, в котором изменение климата называют мистификацией и отрицают то, что выбросы парниковых газов и деятельность человека способствовали долгосрочному потеплению Земли.

Для того, чтобы обеспечить соблюдение политики, в компании будут использовать автоматизированные инструменты и привлекать экспертов.

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