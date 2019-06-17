В Гондурасе в ДТП погибли 6 туристов

Небольшой туристический автомобиль врезался в стену по причине чрезмерно высокой скорости. Инцидент произошел в муниципалитете Эль-Порвенир, говорится в заявлении дорожного патруля.

ДТП являются второй по количеству погибших причиной смерти в Гондурасе. Только за этот год они унесли жизни более 300 человек.

В 2018 году в общей сложности 1597 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в стране.



Как сообщал УНН, в масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека.