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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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В Гондурасе в ДТП погибли 6 туристов

Киев • УНН

 • 8766 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автомобиля на севере Гондураса. Об этом сообщили в транспортном ведомстве страны, передает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

В Гондурасе в ДТП погибли 6 туристов

Небольшой туристический автомобиль врезался в стену по причине чрезмерно высокой скорости. Инцидент произошел в муниципалитете Эль-Порвенир, говорится в заявлении дорожного патруля.

ДТП являются второй по количеству погибших причиной смерти в Гондурасе. Только за этот год они унесли жизни более 300 человек.

В 2018 году в общей сложности 1597 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в стране.

Как сообщал УНН, в масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека

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