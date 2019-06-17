У Гондурасі в ДТП загинули 6 туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Шестеро людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді за участю туристичного автомобіля на півночі Гондурасу. Про це повідомили в транспортному відомстві країни, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Невеликий туристичний автомобіль врізався в стіну через надмірно високу швидкість. Інцидент стався в муніципалітеті Ель-Порвенир, йдеться в заяві дорожнього патруля.
ДТП є другою за кількістю загиблих причиною смерті в Гондурасі. Тільки за цей рік вони забрали життя понад 300 осіб.
У 2018 році в цілому 1597 осіб загинули в результаті дорожньо-транспортних пригод в країні.
Як повідомляв УНН, в масштабному ДТП в Києві загинули чотири людини .